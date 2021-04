Coronavirus: un premier événement-test organisé mardi à Anvers

Vendredi, le Comité de concertation a approuvé le cadre pour l'organisation d'événements-tests dans les semaines et mois à venir. Ceux-ci doivent permettre de déterminer les conditions dans lesquelles des événements plus larges pourront être organisés cet été.

Des chercheurs étudieront différentes manières de compter le nombre de participants, via des caméras et le wifi, mais aussi manuellement.

Il rassemblera quelque 200 participants dans le Flanders Meeting and Convention Center Antwerp (FMCCA), également connu sous le nom de A Room with a Zoo. Ils passeront un test rapide à l'entrée et devront ensuite s'isoler un certain temps. Ils seront également testés après l'événement.