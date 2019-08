De Wever couve une suédoise bis en Flandre

Bart De Wever devrait l’annoncer dans le courant de la semaine prochaine , après la tenue des bureaux de partis, lundi, du CD&V et de l’Open Vld, de même que d’une réunion au sommet de la N-VA. Le formateur flamand aurait finalement fait le choix de reconduire une suédoise à la tête du prochain exécutif à naître au nord du pays , a-t-on appris à bonnes sources.

N-VA, Open Vld et CD&V remettraient donc le couvert, alors qu’un temps, l’idée d’une bourguignonne alliant N-VA, Open Vld et sp.a, avait fait surface, présentant l’avantage d’ouvrir le jeu au niveau fédéral – mais disposant, par contre, d’un poids limité au Parlement –, où le travail d’information se poursuivra jusqu’à début septembre, au mieux. Témoin, peut-être, de cet échec annoncé d’une piste complexe mais originale, les socialistes flamands ne tiendront pas de bureau de parti, alors que leur président, John Crombez, avait pourtant reçu, fin juin, le feu vert pour négocier avec les nationalistes flamands. Du côté du CD&V, la collaboration serait mieux perçue que l’opposition. Le contenu d’un accord est d’ores et déjà discuté.