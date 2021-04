Des entreprises également grugées dans l'affaire El Kaouakibi

Reprenons les choses dans l'ordre. D’origine belgo-marocaine, Sihame El Kaouakibi, 34 ans, s’est fait connaître par le biais de Let’s Go Urban, une asbl visant à favoriser l’insertion des jeunes du Kiel, le quartier portuaire anversois. Se profilant en tant qu’activiste antiraciste, excellente communicatrice, elle a su séduire un large public de donateurs publics et privés. Des subsides ont été accordés par la Région flamande, le Fédéral et la Ville d’Anvers. Le tout pour près d’un million d’euros.