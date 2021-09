Droits d'enregistrement à 3% pour l'habitation familiale en Flandre

Le gouvernement flamand va annoncer une baisse des droits d’enregistrement pour l’achat de l’habitation familiale et une hausse pour les secondes résidences.

L’achat d’une habitation familiale en Flandre sera rendu encore plus intéressant puisque les droits d’enregistrement - qui sont déjà nettement plus légers qu’en Wallonie et à Bruxelles où ils sont de 12,5% -, seront réduits de moitié, passant de 6% à 3%.