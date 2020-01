Egbert Lachaert, un pur bleu pour redresser la barre de l'Open VLD à droite

Egbert Lachaert se lance dans la course à la présidence de l'Open VLD . Il est le troisième en lice: le maire d'Ostende Bart Tommelein et la députée flamande Els Ampe s'étaient déjà déclarés candidats. À 42 ans, le chef de groupe des libéraux flamands à la Chambre a déjà l'habitude de ce style d'exercice puisqu'il était candidat en 2012 , face à Gwendolyn Rutten. Il avait obtenu 40% des voix.

L'esprit bleu, il l'a dans le sang: le père Patrick Lachaert avait déjà la carte du parti et le fils Egbert est devenu président de la section jeune du VLD de Merelbeke peu avant ses 30 ans. Il siège à la Chambre depuis 2014 et était auparavant député flamand. Il est aussi premier échevin à Merelbeke. Aujourd'hui, il mène campagne avec le slogan "Team Egbert - Puur blauw".

Trois thèmes

Pour tenter de diriger un parti très tiraillé, il fera campagne autour de trois thèmes: le socio-économique, la sécurité et l'immigration/intégration . "C'est un libéral classique de droite sur le plan socio-économique", décrit le politologue de la VUB, Dave Sinardet. "Il est aussi très attentif à la sécurité et à l'immigration, mais pas comme un Theo Francken ou le Vlaams Belang."

Actuellement, ce juriste de formation a réellement ses chances . Sa candidature risque en effet de rejeter dans l'ombre Els Ampe , "elle aussi anti-establishment et assez à droite. Avec la candidature de Lachaert, elle n'a plus beaucoup de chance", glisse Dave Sinardet.

Par contre, Bart Tommelein reste bien dans la course . "La tendance progressiste libérale, portée par des gens comme Bart Somers ou Mathias De Clercq, n'a pas de candidat propre pour le moment. Bart Tommelein, plus au centre, se profile comme l'ami de tout le monde. C'est lui qui récoltera les voix progressistes."

Une image du libéralisme

Pour Lachaert, inscrit au barreau de Gand et spécialisé dans le droit social, "un parti libéral représente toutes les personnes qui veulent se développer, travailler et faire des affaires dans leur vie": c'est ainsi qu'il résume l'esprit bleu à sa manière. Autre preuve qu'il est résolument bleu-bleu: la note de Paul Magnette, par exemple, il n’en voulait absolument pas, fidèle à la mouvance Van Quickenborne. "Il s'est montré critique vis-à-vis de l'arc-en-ciel (PS - sp.a - MR - Open Vld - Ecolo - Groen) en décembre", rappelle encore Dave Sinardet. Mais aujourd'hui, l'arc-en-ciel en question n'est plus une option: depuis l'exclusion d'Emir Kir du parti socialiste, cette coalition éventuelle ne compterait plus que 75 sièges sur 150 à la Chambre.