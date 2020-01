Els Ampe monte au créneau dans la course à la présidence du Vld...

La députée flamande issue de Bruxelles est sortie de sa réserve ce mercredi, évoquant son souhait d’aller titiller Bart Tommelein dans la course à la présidence des libéraux flamands.

La députée flamande issue de Bruxelles a décidé de ne pas laisser chevaucher seul le bourgmestre de la Reine des plages , qui avait annoncé à la mi-décembre son souhait de " diriger le parti ". Car " il est temps que le calme revienne et que nous retravaillons à ce qui nous lie: le libéralisme ", déclarait-il à nos confrères du Tijd .

"Les libéraux se sentent abandonnés depuis un certain temps par le top du parti."

Des propos émis en référence au désaveu public dont l’actuelle présidente avait fait l’objet après sa tentative d’embarquer le parti dans une coalition arc-en-ciel (rassemblant libéraux, socialistes et écologistes) aux côtés de l’informateur et président du PS Paul Magnette.

Avant qu’une vive levée de bouclier, venue de la Chambre et des bourgmestres notamment, ne soit venue tuer l’idée dans l’œuf. Pour faire place à un discours sur le thème du retour au calme familial, alors même que certains parlaient d’un possible recul de la date des élections internes pour y parvenir.

"Anti-establishment"

Se pose dès lors la question de savoir ce que cherche à atteindre l’ex-échevine de la Mobilité à la Ville de Bruxelles. A 40 ans, l’intéressée souhaite se profiler comme candidate "anti-establishment", entend-on. Et ce car "les libéraux économiques se sentent abandonnés depuis un certain temps. Le top du parti n’écoute plus la base. Il est donc urgent de suivre une autre voie", affirme-t-elle.