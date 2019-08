Emploi, migration, pouvoir d'achat... les grands combats de Jambon Ier

1. Emploi

Tout d'abord, en matière d'emploi, le bourgmestre d'Anvers est clair: il entend créer quelque 120.000 emplois en Flandre d'ici 5 ans. Avec un taux d'emploi de 80% en ligne de mire - il était de 74,6% en 2018. De quoi placer la Région dans le top européen, au niveau des pays scandinaves. Et pour cause, "nous sommes encore capables de grandeur. Nous croyons en nous-mêmes, en nos talents et nos possibles. La médiocrité est notre ennemi. Nous avons des instituts de recherche de classe mondiale, des entreprises leaders en matière d'innovation dans les nanotechnologies et la biotechnologie, et nous sommes le 15e pays exportateur au monde. Nous devons nous concentrer sur cela", écrit Bart De Wever.