Gavage et élevage d'animaux à fourrure interdits (aussi) en Flandre

Après la Wallonie en 2015 et Bruxelles en 2017, le gouvernement flamand a adopté un projet de décret qui interdit d'ici à la fin 2023 l'élevage d'animaux à fourrure. Une décision plus que symbolique, de par 17 élevages pour le premier cas, alors que ni Wallonie ni Bruxelles n'en comportaient. Le gavage est aussi concerné, alors qu'il est toujours légal en Wallonie.

"L'élevage d'animaux pour la production de fourrure a été interdit ces dernières années en Région wallonne (2015) et dans la Région de Bruxelle-Capitale (2017), mais il s'agissait à chaque fois d'une interdiction symbolique puisque aucune ferme d'élevage d'animaux à fourrure n'est établie ni en Wallonie ni à Bruxelles. La Flandre, elle, compte toujours 17 élevages d'animaux à fourrure, qui peuvent présenter des autorisations pour 325.000 animaux. Chaque année, plus de 200.000 animaux y sont encore tués", souligne Ben Weyts dans un communiqué.

Exit le gavage

Une période de transition est prévue jusqu'au 1er décembre 2023. Mais dès l'entrée en vigueur du futur décret, les producteurs de fourrure et de foie gras ne pourront plus développer leurs activités ni les déplacer. Ils seront poussés à y mettre fin le plus rapidement possible: les indemnités de compensation diminueront chaque année.