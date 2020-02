Green Deal: Jan Jambon est fâché, il écrit à Ursula von der Leyen

Ce fonds-là doit être doté de 7,5 milliards d'euros sur la période 2021-2027 et doit aider la transition énergétique des régions les plus dépendantes des énergies fossiles . La Bulgarie recevrait 458 millions, la Roumanie 757 millions, l'Allemagne 877 millions et la Pologne 2 milliards.

Pour le Hainaut

Jan Jambon a adressé par lettre ses critiques à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, selon De Morgen: "Je ne peux que conclure que votre proposition serait financièrement désavantageuse à la Flandre et ne tient pas compte des investissements conséquents que nous avons déjà consentis pour transformer notre économie et faire baisser nos émissions." Il précise que les industries d'Anvers et de Gand représentent plus de 60% des émissions totales de la Belgique.