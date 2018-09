Huit suspects arrêtés pour les attaques de distributeurs de billets

La police anversoise a interpellé mercredi et jeudi huit personnes suspectées d'avoir fait exploser six distributeurs automatiques de billets en Flandre entre mai et août. Quatre suspects ont été appréhendés en Belgique et quatre autres aux Pays-Bas. Ils sont tous de nationalité néerlandaise.

Depuis la mi-mai, une vague d'attaques de distributeurs automatiques s'abat en Belgique. Cette nuit encore deux individus encagoulés ont tenté de braquer à l'explosif un distributeur de bpost banque à Bree dans la province du Limbourg. Mais, une société de surveillance a réussi à déjouer l'attaque et les braqueurs sont repartis bredouilles.

Le Limbourg est particulièrement ciblé par les malfaiteurs. Quatre attaques de ce genre avaient eu lieu dans cette province frontalière avec les Pays-Bas, précisément à Kinrooi, Lummen, Lommel et Overpelt. L'enquête qui a suivi les assauts de cet été avance à grands pas. La police judiciaire fédérale d'Anvers, qui collabore étroitement avec la police néerlandaise, a interpellé huit suspects de nationalité néerlandaise ce mercredi et ce jeudi, quatre en Belgique et quatre outre-Moerdijk.

Voitures de location et téléphonie

L'enquête s'est accélérée alors que des caméras de reconnaissance de plaques ANPR ont identifié différentes voitures de location néerlandaises provenant de la même firme après l'attaque de Boechout. La police anversoise a pris l'affaire en main et a mené une enquête de téléphonie et des observations. Un action coordonnée avec la police néerlandaise a abouti à 10 perquisitions, mercredi en Belgique (à Wiekevorst) et aux Pays-Bas (à Amsterdam et Maarssen). Des perquisitions ont aussi été menées dans les cellules de trois hommes qui séjournent en prison à Turnhout, Gand et Termonde. Au total, huit suspects ont donc été interpellés. Il s'agit de Néerlandais âgés entre 21 et 31 ans.

560.000 € Le butin total de la série d'attaques pour laquelle les huit personnes ont été inculpées est estimé à 560.000 euros.

Les attaques pour lesquelles sont suspectés ces 8 individus sont celles de Tielt-Winge (15 mai), Buggenhout (6 juin), Boechout (13 juin), Lummen (21 juin), Stekene (10 août) ainsi qu'une tentative à St-Laureins le 20 juillet. Cette tentative d'attaque n'a toutefois pas été jointe au dossier. Deux suspects avaient déjà été interpellés pour les faits de St-Laureins.