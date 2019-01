"Il est temps de passer au confédéralisme", assène Bart De Wever

Bart De Wever présentait ce samedi soir les voeux de la N-VA pour 2019. Son discours fut marqué par un retour plus assumé de la question institutionnelle belge avec un plaidoyer attendu pour le modèle confédéral . La revendication d'indépendance de la Flandre n'a pas été évoquée par le président du parti mais son discours a démarré par un soutien indéfectible aux indépendantistes catalans emprisonnés en Espagne. Bart De Wever est ensuite revenu sur la chute du gouvernement Michel. "À la fin de l'année dernière, le Premier ministre est parti pour Marrakech sous un tonnerre d'applaudissements. Il est parti avec une majorité des deux tiers et est revenu avec une minorité d'un tiers , a-t-il raconté en référence au pacte migratoire de l'ONU adopté par Charles Michel au nom de la Belgique. Le projet suédois a été brisé et le gouvernement fédéral a été contraint d'adopter un texte international médiocre. Un accord sur les migrations qui ne peut en réalité avoir de conséquences concrètes qu'en Europe occidentale . Avec pour conséquence négative, la continuation de la politique des frontières ouvertes pour laquelle il n'y a pas de soutien de la population."

Un parti de pouvoir



La N-VA réaffirme ensuite sa volonté de participer au pouvoir: "Nous voulons façonner la transition énergétique; nous voulons mener une politique climatique sans tabous, fondée sur des preuves et une conviction du progrès; nous voulons continuer à renforcer la sécurité et à lutter contre l'extrémisme; nous voulons contribuer à la définition d'une politique de migration européenne conforme au modèle canadien".



"Notre ambition de bien gérer n'est pas partie, poursuit Bart De Wever. Et c’est pourquoi notre plus grande ambition est d’ancrer structurellement le cadre d’une gouvernance saine, démocratique et stable. Il est temps, l'heure du passage au confédéralisme! Les Flamands et les francophones ont le droit d'avoir leur propre gouvernement, basé sur une majorité dans leur propre démocratie. Allons-y."