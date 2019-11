Importantes perturbations sur le réseau De Lijn

Ce mercredi, d'importantes perturbations se font ressentir sur le réseau De Lijn. Direction et syndicats ont jusqu'au mois d'avril pour trouver un accord sur les services garantis. On fait le point.

Les perturbations sont les plus importantes sur les réseaux urbains et au littoral, reconnait De Lijn. Les syndicats chrétiens et libéral, ACV et ACLVB, ne soutiennent pas l'action globale en Flandre.