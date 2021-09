Inondations: la Flandre propose d'aider financièrement la Wallonie

Lors de son discours de rentrée, Jan Jambon a annoncé que le gouvernement flamand souhaitait proposer à la Wallonie un prêt ou une garantie pour la reconstruction des zones sinistrées par les inondations de la mi-juillet.

Le ministre-président flamand Jan Jambon a tenu son discours de rentrée ce lundi après-midi au Parlement flamand. Au menu: les grandes lignes du budget 2022 de la Région sur lequel la coalition N-VA, CD&V et Open Vld était parvenue à un accord dans la nuit de vendredi à samedi.

Le ministre-président a déclaré que le gouvernement flamand voulait atteindre l'équilibre budgétaire pour 2027. Sur le plan budgétaire, Jan Jambon et ses collègues visent à réduire de moitié le déficit structurel de 1,8 milliard d'euros d’ici à la fin du mandat. "Et en 2027 au plus tard, la Flandre aura retrouvé un équilibre budgétaire", a-t-il déclaré.

Il avait initialement été question d’un déficit budgétaire de 2,6 milliards d’euros. Mais grâce à la reprise de l’économie et à son impact sur les entrées fiscales, c’est finalement un trou de 1,8 milliard d’euros que le gouvernement flamand doit combler.

Aide à la Wallonie

Jan Jambon a également annoncé qu'il proposera à la Wallonie un prêt ou une garantie sur crédit pour la reconstruction des zones sinistrées par les inondations de la mi-juillet.

"Je formule ici et maintenant la proposition de rencontrer, dans les prochains jours, le gouvernement wallon pour examiner comment nous pourrions aider la Wallonie, via un prêt ou une caution" Jan Jambon Ministre-président flamand

M. Jambon a abordé la vulnérabilité du monde face à la pandémie de coronavirus. Et cette vulnérabilité, il l'a vue aussi dans les inondations qui ont frappé la Belgique et ses pays voisins. "Des trombes d'eau, en Flandre, mais surtout chez nos amis wallons, ont conduit à des drames humains sans précédent. Des milliers de personnes ont été touchées par ces conditions météorologiques extrêmes. Je formule ici et maintenant la proposition de rencontrer, dans les prochains jours, le gouvernement wallon pour examiner comment nous pourrions aider la Wallonie, via un prêt ou une caution", a déclaré le nationaliste flamand.

Allocations familiales

Afin d'atteindre cet objectif budgétaire, le gouvernement devra également faire des économies. Une partie du financement proviendrait de la caisse des allocations familiales (Groeipakket). Par exemple, le budget des allocations familiales ne sera indexé que de 1% au lieu de 2% et la réduction du groupe cible sera plus sélective.

Jan Jambon a également confirmé que la prime à l'emploi prévue pour les personnes à faibles revenus sera maintenue.

Droits d'enregistrement

Le ministre-président flamand s'est également exprimé sur des modifications en termes de droits d'enregistrement.