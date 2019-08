Jan Jambon prend les rênes de la Flandre, Bart De Wever reste à Anvers

"Une sorte de signal"

Pas de quoi réellement surprendre en Flandre, toutefois, où la grande nouvelle du jour était plutôt le lancement des négociations officielles, après des semaines de sur-place et de faux-semblants. C'est que la rumeur calant Jan Jambon à la tête de l'exécutif flamand avait déjà circulé. "Et même avant les élections, précise Nicolas Bouteca, politologue à l'université de Gand. Ici et là, on entendait qu'il ne serait pas impossible que ce soit Jan Jambon et pas Bart De Wever." Un bruit de couloir jusqu'ici, qui a pris corps ce lundi.