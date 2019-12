Joachim Coens (CD&V): "Il est dangereux de monter dans un train en marche"

Dans son discours, Joachim Coens a néanmoins assuré qu’il avait préparé deux discours, l’un intitulé "retour vers la Côte" et l’autre "retour à la ville" . Car c’est bien dans les zones urbaines que le CD&V a perdu pied. Or Sammy Mahdi, qui vit à Vilvorde, incarne précisément cet électorat urbain, fortement métissé. Des voix à l’intérieur du parti attribuent ce score serré au vote de la section anversoise, "qui en a assez de la mainmise des Ouest-flandriens" .

C’est donc assez naturellement que Coens a tendu la main vers son rival. "Ceci est un nouveau départ pour les chrétiens-démocrates et je ne le ferai pas seul. Je compte sur chacun d’entre vous et en particulier sur Sammy."

Enfin, évoquant la formation d’un gouvernement fédéral, Coens a assuré être sur la même ligne que le vice-Premier ministre et négociateur en chef du parti Koen Geens, qui a répété que les sociaux-chrétiens ne sont pour l’heure pas disposés à entrer dans une coalition sans la N-VA. "Il est toujours dangereux de monter dans un train en marche", a dit le nouveau président à propos d’une possible coalition arc-en-ciel rassemblant socialistes, libéraux et écologistes. Un point que partage Sammy Mahdi, même si on dit Coens davantage confédéraliste que son jeune concurrent.