Joachim Coens n'exclut pas un nouveau nom de parti pour CD&V

Concrètement, Coens estime qu'une plus grande attention doit être accordée à la proximité dans un monde de plus en plus global, en plaçant une forte focalisation locale. Sur la base de cette histoire de proximité, il souhaite également aborder des thèmes tels que la migration et le climat. Coens, par exemple, estime que la politique migratoire devrait être plus stricte. "Nous ne pouvons plus accepter du tout l'illégalité. Nous devons d'abord mieux intégrer les gens qui sont ici. C'est une question de langue, de travail et de logement. Si cela fonctionne, beaucoup d'insatisfaction disparaîtra", semble-t-il.