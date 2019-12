Joachim Coens, nouveau président du CD&V...

Le bourgmestre de Damme et CEO du port de Zeebruges est le nouveau président d’un parti en grande difficulté. Il ne voit pas d’un bon œil l’idée d’un gouvernement arc-en-ciel. Il a obtenu 53,12% des voix face à Sammy Mahdi.

Pour le public francophone, Joachim Coens est un parfait inconnu. C’est lui pourtant qui dirigera le troisième parti de Flandre (derrière la N-VA et le Vlaams Belang). Face à la jeunesse et la fougue de Sammy Mahdi (31 ans), c’est l’expérience et le côté rassurant de Joachim Coens (53 ans) qui ont parlé.

Comme Obélix, Joachim Coens est tombé dans la marmite quand il était petit. Son père Daniël Coens était l’inamovible ministre de l’enseignement de 1979 à sa mort en 1992, âgé de 53 ans seulement.

Son profil Né en 1966, marié et père de quatre enfants

Études d'ingénieur civil à la KU Leuven

Débute sa carrière chez Besix en 1990

Élu député flamand en 1995, puis réélu en 1999

CEO du port de Zeebruges depuis 2001

Bourgmestre de Damme depuis 2014

Ingénieur civil, marié à l’avocate Kristin Dewever, il a commencé sa carrière au début des années nonante chez Besix où il s’est occupé de projets au Moyen-Orient et en Europe de l’Est. Très vite, il s’investit dans la politique et parvient à se faire élire, puis réélire, au parlement flamand en 1995 et 1999. Il démissionne en 2001 pour prendre la direction du Port de Zeebruges, un poste qu’il occupe toujours depuis.

En 2014, il devient premier citoyen de Damme suite au décès du bourgmestre Dirk Bisschop dans un accident de voiture.

Parmi les 40.000 militants du parti, l’âge moyen est de 65 ans et un quart vit en Flandre Occidentale. Pas étonnant dès lors que ce soit l’aîné des deux candidats et celui qui puise ses racines dans la province côtière qui l’ait emporté. Joachim Coens a pu en outre faire valoir une image rassurante de bon gestionnaire. Il parle moins que Sammy Mahdi et se montre très calme en toutes circonstances. Deux qualités qui peuvent être précieuses lors de négociations fédérales.

Profil patronal

Contrairement à son père qui était estampillé ACW (MOC), Joachim Coens est vu comme un défenseur du monde patronal. Il aura comme lourde tâche non seulement de reprendre le flambeau de la négociation fédérale mais surtout de remettre en selle un parti à la dérive depuis une décennie. Le CD & V vit le déclin qui s’est opéré une décennie plus tôt au cdH, à savoir celui d’un parti en manque de repères dont le discours centriste se perd au milieu des prises de positions tranchées qui font le bonheur des réseaux sociaux.

Parmi ses rares sorties médiatiques, Coene a tenu à faire savoir que son parti digérait mal le coup de force opéré au Parlement par les partis arc-en-ciel (socialistes, libéraux, écologistes, renforcés par le PTB) sur le dossier de l’avortement. L’allongement du délai de 12 à 18 semaines pour avorter constitue à ses yeux un "point de rupture" pour la formation fédérale.

Comme la plupart des bourgmestres des communes côtières, Coens doit gérer la situation explosive des migrants qui tentent de rejoindre l’Angleterre. C’est dans le port de Zeebruges qu’ont embarqué début novembre les 39 migrants ayant trouvé la mort dans un camion frigorifique irlandais. Un problème d’un tout autre ordre est le Brexit, sachant que 45% du trafic de marchandises au port de Zeebruges est lié au commerce avec la Grande Bretagne. Coens estime que ce commerce ne va pas s’éteindre pour autant mais qu’il changera de nature.

"Ce pays a besoin d’un gouvernement et d’un budget. Si les partis n’y arrivent pas, alors il faut que d’autres s’en chargent. La Belgique compte suffisamment de gens compétents." Joachim Coens

Au niveau communautaire, Coens s’inscrit dans la ligne confédérale du parti. Ce qui suppose de bâtir un gouvernement fédéral qui soit le reflet des majorités dans chacune des régions du pays. Comme son rival malheureux, Sammy Mahdi, il ne voit dès lors pas d’un bon œil la formule arc-en-ciel proposée par Paul Magnette. Il juge que Bart De Wever doit au moins pouvoir "tenter sa chance".

