Joke Schauvliege, la Marghem flamande

Si les théories du complot pullulent sur internet et les réseaux sociaux, il est plus rare que ce soit un ministre qui en soit l’initiateur. C’est pourtant ce qui est arrivé à Joke Schauvliege, la ministre flamande de l’Environnement. Dans un discours prononcé devant une fédération d’agriculteurs flamands le week-end dernier, elle a laissé entendre que les récentes manifestations pour le climat sont en réalité orchestrées de l’extérieur. D’après elle, les écologistes se vengent du lobby agricole, qui avait obtenu la démission de la ministre Groen, Vera Dua, en 2004, alors que celle-ci tentait alors de limiter l’épandage du lisier par les agriculteurs. Pour appuyer ses dires, Joke Schauvliege a invoqué la Sûreté de l’Etat qui, elle, s’est empressée d’apporter un démenti formel à cette affirmation.

Son mentor, le ministre-président Kris Peeters, l’avait intégrée dans son équipe gouvernementale en 2009, suite au gros score électoral qu’elle avait réalisé à Gand. Sa mission : gérer l’Agriculture et la Culture. Proche du mouvement ouvrier chrétien flamand et du Boerenbond, deux piliers historiques du CD&V, Joke Schauvliege est un atout précieux.

Le "betonstop" est un autre dossier emblématique. L’idée est de ne plus augmenter la surface constructible en Flandre à partir de 2040. La ministre assure vouloir faire passer le "betonstop" avant les élections, mais ses partenaires de coalition, Open Vld et N-VA, exigent des assurances à propos de l’impact financier.

Cela ne signifie pas pour autant que Joke Schauvliege n’a rien réalisé. A son actif, on peut citer le permis unique (qui comprend le permis de bâtir et le permis d’environnement), une réforme de la facture d’eau (pour que les gros consommateurs paient davantage) ou encore la création du fonds destiné à l’assainissement des terrains pollués par des citernes à mazout.

Reste à voir si l’incident d’il y a deux jours ne sera pas celui de trop pour Joke Schauvliege. Elle avoue que la campagne de SMS menée par les activistes du climat lui a passablement tapé sur les nerfs. "Ces dernières semaines, j’ai peu dormi et je me suis laissée envahir par la frustration. Je suis un être humain et je peux me tromper."