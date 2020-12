Knokke-Heist, première commune flamande entièrement équipée en fibre optique

Effets durables de la crise sanitaire

Ce dernier fait d’ailleurs le pari qu’il faudra du temps avant qu’on puisse à nouveau se rendre normalement à l’étranger. "La principale raison d’acquérir une résidence secondaire à proximité restera valable, surtout au premier semestre 2021 . Télétravail et exode urbain sont appelés à durer. Et les professionnels bien rémunérés sont nombreux à chercher un endroit où il fait bon vivre et travailler et où, accessoirement, leurs enfants peuvent aller à l’école", explique Alex Dewulf.

Premiers effets des réserves de liquidation

La santé préoccupante du bourgmestre

Hospitalisé durant des semaines pour cause de leucémie, le bourgmestre local, campé sur son terrain de jeu depuis plus de 40 ans et aujourd'hui âgé de 79 ans, devrait progressivement lever le pied.

Le courtier immobilier pointe néanmoins certains inconvénients qui vont réduire l’attrait de Knokke l’an prochain. Notamment d’importants travaux de voirie déjà entamés et qui causeront des problèmes de circulation et de stationnement pendant au moins un an autour de la place Albert, de la gare et sur certains axes routiers stratégiques. Mais aussi le fait que la demande locale risque de dépasser l’offre, certains vendeurs postposant le passage à l’acte pour profiter de leur résidence secondaire tant que plane l’ombre du confinement. Enfin, l’état de santé préoccupant du bourgmestre local Léopold Lippens, incontournable depuis plus de 40 ans dans sa cité balnéaire, fait naître quelques inquiétudes chez les propriétaires locaux. "À terme, il ne sera plus en mesure de remplir sa fonction et sa succession doit être mûrement réfléchie", n’hésite pas à avancer Alex Dewulf, après avoir rendu à Lippens ce qui appartient à Lippens.