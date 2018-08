Knokke envisage de construire une île contre la montée des eaux

Pourquoi une île?

On veut étudier l’effet d’une telle installation pilote sur les défenses côtières, afin de décider par la suite à quoi devront ressembler les défenses maritimes jusqu’à 2100. L’idée, c’est que les grosses vagues s’écraseront contre elles et perdront leur énergie pour arriver sur la plage avec moins d’intensité.

Grande comme 6 terrains de football

→ Sauf que le bourgmestre, Léopold Lippens (CD&V), voit cette idée d'un mauvais oeil. Il est convaincu qu'une telle île, si proche de la plage, dissuaderait les touristes de se rendre à Knokke, ferait baisser la valeur des appartements donnant sur la digue et rendrait les sports nautiques impossibles en réduisant la hauteur des vagues. Il craint aussi que des péniches empruntent les eaux plus calmes situées entre l'île artificielle et la plage au risque d'en faire "un égout à ciel ouvert" pour les déchets et les dégazages des navires.