L'Inspection sociale bloque la livraison de milliers de colis chez PostNL

Ce lundi matin, l'inspection sociale, l'Onem et la douane ont mené conjointement une descente dans trois dépôts de PostNL , à Malines, Wommelgem et Ardoye. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l' enquête sur la fraude sociale des sous-traitants chargés de la livraison des colis.

Tant que ce dépôt sera fermé, aucun colis ne pourra en sortir, ce qui provoquera un retard certain dans les livraisons .

"De l'esclavage moderne"

"Malgré les convocations, nous continuons de recevoir des informations sur des infractions", a déclaré M. Reale. "Il est notamment question de conducteurs sans permis de conduire, de travailleurs mineurs et de travail au noir". Les dépôts sont régulièrement contrôlés, mais c'est la première fois que les inspecteurs descendent simultanément à Malines et à Wommelgem. "De cette manière, nous voulons éviter que les chauffeurs soient informés et détournés vers un autre dépôt, ce qui s'est produit lors de contrôles précédents", explique M. Reale.