L'économie flamande croît toujours plus vite que celle de la Wallonie

En 2017, la Flandre a connu une croissance économique supérieure à celle de la Wallonie pour la septième année consécutive.

L'activité économique a augmenté de 2% en 2017 en Flandre, contre une croissance de 1,6% en Wallonie et de seulement 0,9% à Bruxelles, selon les chiffres de l'Institut des comptes nationaux (ICN).

Depuis 2010, soit depuis sept années consécutives, l'économie flamande croît plus vite que l'économie wallonne.

La plus forte croissance au nord du pays est principalement due à ses entreprises. En 2017, le secteur privé a apporté une contribution de 1,9 point de pourcentage à la croissance en Flandre et seulement de 1,3 point de pourcentage en Wallonie.

Le secteur public, en revanche, a connu une plus forte croissance en Wallonie qu'en Flandre.

Cette croissance économique plus élevée en Flandre s'est également traduite par une croissance plus forte en termes d'emplois. Le nombre de personnes occupées a augmenté de 44.000 (soit 1,6%) en Flandre et de 17.200 (soit 1,4%) en Wallonie.

Les revenus

On retrouve de nouveaux chiffres dans les comptes régionaux: ceux sur le revenu net disponible. Celui-ci a augmenté de 4,8% à Bruxelles en 2016, de 2,9% en Flandre et de 3,5% en Wallonie. L'augmentation plus marquée à Bruxelles est due principalement à la rémunération des employés et à la hausse des revenus tirés des dépôts d’épargne et des placements.

"Dans les trois Régions, de telles augmentations de revenus n'ont plus été observées depuis 2008." Institut des comptes nationaux

"Dans les trois Régions, de telles augmentations de revenus n'ont plus été observées depuis 2008", indique l'ICN. Cette augmentation des revenus est due en partie à la première phase taxshift. Le gouvernement fédéral a réduit son impôt sur le revenu et ses cotisations de sécurité sociale en 2016.