L'emploi et le climat au cœur de la rentrée flamande

La situation est très différente d’il y a un an, lorsqu’une sorte d’union sacrée prévalait pour juguler les effets de la crise sanitaire. Aujourd’hui, au terme d’une campagne de vaccination qui s’est révélée exceptionnellement efficace, les rapports de force traditionnels entre gauche et droite peuvent à nouveau pleinement s’exprimer , notamment au niveau de la délicate équation budgétaire.

Correction budgétaire

Si l’économie se redresse rapidement, la situation budgétaire de la Flandre n’en demeure pas moins délicate. La crise du covid a poussé le budget flamand de 2021 dans le rouge à hauteur de 5 milliards d’euros. Pour 2022, on s'achemine vers un déficit de 1,6 milliard d’euros qui remonterait ensuite jusqu'à 1,8 milliard en fin de législature, en 2024. Jan Jambon a fait part de son intention de réduire ce déficit structurel de moitié, soit de 900 millions d’euros, d’ici à 2024 et de le ramener ensuite à zéro à l’horizon 2027.

Coup de pouce pour l’emploi

En attendant, la Flandre compte agir sur le bonus emploi et les titres-services. Le bonus emploi ("jobbonus"), qui figure dans l’accord de gouvernement flamand de 2019, vise à rendre le travail plus attractif. L’idée est d’accorder un supplément de 50 euros par mois (soit 600 euros par an) pour ceux qui gagnent moins de 1.700 euros bruts par mois. Ce supplément diminuerait à mesure que l’on s’approcherait des 2.500 euros bruts par mois. Au-delà, le bonus ne s’appliquerait plus.