L'idée d'un gouvernement flamand en fin de semaine fait son chemin

La formation du gouvernement flamand est entrée dans la dernière ligne droite. Le principe d’un budget en équilibre semble abandonné.

Ce fut une rentrée en mode mineur, lundi, au Parlement flamand. Au lieu de la traditionnelle déclaration de politique générale du nouveau ministre-président, on a eu droit à un débat sans grand intérêt sur l’enfermement des jeunes délinquants…

Ce qui justifie ce faux départ, c’est l’absence de nouveau gouvernement. Et tout porte à croire que les négociations vont se poursuivre au moins encore quelques jours, le temps pour N-VA, Open VLD et CD&V d’opérer les derniers arbitrages. D’après les bruits de couloir, il est de plus en plus question d’un atterrissage en fin de semaine. Ce qui donnerait le scénario suivant: présentation de l’accord vendredi, congrès des partis le week-end pour avaliser celui-ci et déclaration solennelle par Jan Jambon devant le Parlement flamand lundi prochain.

"Un déficit n’est pas l’autre." une source proche des négociateurs

Si peu de choses filtrent sur le contenu des discussions, on sait par contre que l’équilibre budgétaire n’est plus un prérequis pour entamer la législature. Comme leurs collègues wallons, les partis flamands autour de la table visent un équilibre budgétaire "en fin de législature", a précisé Théo Francken (N-VA) à la radio lundi matin.

Il y a cinq ans, le gouvernement de Geert Bourgeois avait entamé la législature par une sévère correction budgétaire de plus de 2 milliards d’euros. Aujourd’hui, on précise qu’"un déficit n’est pas l’autre". "Si des investissements que l’on juge importants poussent temporairement le budget dans le rouge, on ne va pas pour autant renoncer à ces investissements." Une chose est certaine, c’est qu’il manque déjà 500 à 600 millions d’euros au budget.

Priorités multiples

Or quand il s’agit d’"investir", les idées ne manquent pas. Voici un petit florilège des projets de réformes qui ont des implications budgétaires.

- Fiscalité immobilière. La déduction fiscale pour les prêts hypothécaires sur la première habitation ("woonbonus") sera supprimée au bénéfice d’une réduction des droits d’enregistrement. L’idée est de biffer la déduction d’un trait et de réduire ensuite progressivement les droits d’enregistrement, histoire pour le gouvernement de dégager quelques marges budgétaires pour financer d’autres chantiers.

- Emploi. Les bas salaires devraient pouvoir bénéficier d’un "jobkorting", un coup de pouce financier pour augmenter le salaire-poche et, ce faisant, réduire les pièges à l’emploi.

- Enseignement. Comme en Belgique francophone, la Flandre fait face à une pénurie d’enseignants. Pour augmenter l’attractivité financière de la profession, il est question de permettre à quelqu’un du secteur privé de conserver son ancienneté lorsqu’il se présente pour un poste dans l’enseignement.

- Aide sociale. Pour résorber les listes d’attente dans le secteur de l’aide aux personnes handicapées, il faudrait 1,6 milliard d’euros. Un montant pareil ne sera sans doute pas débloqué en une seule législature. Sans oublier qu’il faudra remédier aussi aux capacités insuffisantes au niveau des crèches.

- Mobilité. Fait marquant: plus personne ne parle de la taxation au kilomètre. Sans doute le sujet a-t-il été jugé trop sensible. Pour s’attaquer aux embouteillages endémiques, on misera sur de nouvelles infrastructures pour les transports en commun et les vélos.

- Stop au béton. À partir de 2040, on n’étendra plus les zones de terrain à bâtir. Mais il reste à indemniser les propriétaires lésés financièrement par un changement d’affectation de leur bien.

- Citoyenneté. La marque N-VA devrait se faire sentir dans ce dossier très symbolique, avec notamment des cours de citoyenneté rendus payants ou le bénéfice des allocations sociales retardé dans le temps pour les nouveaux arrivants.