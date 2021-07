La Belgique attaque la France en justice pour un parc d'éoliennes

Panorama gâché

Le problème? La vue sur mer depuis les constructions à la côte belge serait affectée par ces éoliennes de 300 mètres de haut, ce qui pourrait aussi porter préjudice au tourisme côtier . En outre, le parc se situe sur une route maritime entre Ostende et le Royaume-Uni , et pourrait également nuire aux opérations aériennes depuis et vers la base militaire de Coxyde.

Selon EMD, la décision finale d'investissement doit être prise en 2025 et la construction commencera dans la foulée. L'électricité devrait être disponible dès 2027 et fournie pendant au moins 30 ans . La production pourrait couvrir l’équivalent de la consommation annuelle de près d’ un million de personnes .

Pourquoi pas plus loin?

Le port d'Ostende et les bourgmestres de La Panne, Nieuport et Coxyde, de même que le gouvernement flamand et le Fédéral s'y opposent depuis des années. Le ministre de la Mer du Nord, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), déplore l'attitude rigide de la France à cet égard. "La solution est évidente: construire le parc éolien un peu plus loin en mer", a-t-il dit au journal régional Krant van West-Vlaanderen.