La Flandre à la veille d'une nouvelle guerre scolaire

Alors que la Wallonie est sur le point d’avoir un nouveau gouvernement, les négociateurs flamands viennent à peine d’entrer dans le vif du sujet. Les présidents de partis de la coalition suédoise (N-VA, Open Vld et CD&V) se sont réunis le week-end dernier et poursuivront leurs travaux cette semaine avec pour objectif d’atterrir le 23 septembre, jour la rentrée parlementaire en Flandre. L’emploi, l’économie et l’innovation ont déjà été abordés. Pas encore l’enseignement, qui est un des enjeux premiers – sinon le principal – des négociations en cours.