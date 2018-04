La Flandre adopte, elle aussi, le pacte énergétique

La Flandre a elle aussi décidé, vendredi, d’approuver le projet de pacte énergétique. L’information est passée un peu au second plan, suite à l’annonce par le gouvernement Michel d’un accord sur ce pacte et sur les métiers pénibles. Un pacte qui dispose donc maintenant de l’aval du Fédéral et des trois Régions.

"Il était important de déminer ce dossier sur le plan politique", ont réagi les quatre principales organisations patronales du pays, la FEB, l’UWE, Beci et le Voka, qui se montrent toutefois prudentes, et soulignent qu’elles vont analyser soigneusement les détails de l’accord, "car sa mise en œuvre requiert beaucoup de travail et va soulever de nombreuses questions. Une chose est claire: nous n’accepterons pas que la sécurité d’approvisionnement ou le prix de l’énergie pour notre tissu économique soient mis à mal." Mathieu Soete s’est dit, au nom de Greenpeace, "soulagé qu’une décision soit prise et que l’incertitude autour de la sortie du nucléaire soit terminée".