La Flandre au-delà des clichés

Pour Luc Bertrand , l’ADN de la Flandre, c’est son tissu d’entreprises familiales dont le dynamisme est trop souvent bridé par les mécanismes paritaires propres au fédéralisme belge. Mark Eyskens , lui, estime «surfaite» la théorie de deux démocraties, avec une Flandre de droite et une Wallonie de gauche. Assita Kanko se dit au contraire «frappée, au contact de certains francophones, par les préjugés sans fondements à l’égard des Flamands en général et de la N-VA en particulier». Regrettant «des clichés qui n’ont pas lieu d’être», elle affirme «qu’on peut devenir flamand sans aucune difficulté».

Si par malheur la Belgique devait un jour éclater, Mark Eyskens estime qu’ un «rapprochement même étatique entre la Flandre et les Pays-Bas serait à prendre en considération» . Assita Kanko pense, elle que la Flandre et les Pays-Bas ne partagent pas assez de choses en commun pour envisager une telle hypothèse.

Notre confrère Jean Blavier, qui a toujours habité en Flandre, entretient une relation d’amour-haine avec une région dont il loue le dynamisme économique, mais dont il déplore la frilosité linguistique. «La Flandre, ma Flandre, je l’aime surtout quand je n’y suis pas. Un séjour d’un mois à l’étranger suffit pour se rendre compte à quel point cette demi-Belgique est un pays de cocagne. Inversement, lorsque j’y suis, je ne vois que les défauts de ma Flandre.» Jean Blavier ne comprend pas non plus pourquoi les Flamands sont si attachés aux dialectes locaux. «Comment peut-on afficher un tel attachement à la langue de ses ancêtres et la massacrer à ce point ?»

Fédéralisme asymétrique

Pour sortir des blocages politiques et institutionnels entre Flamands et Francophones, le sénateur cdH et professeur de droit constitutionnel Francis Delpérée préconise le fédéralisme asymétrique. Admettons par exemple que la Flandre veuille gérer seule les flux migratoires. Dans un tel régime asymétrique, la politique migratoire serait de compétence flamande, tout en restant fédérale côté wallon et bruxellois. «Ce qui contribuerait à asseoir et développer un réflexe francophone au sein d’un Etat composé», assure Francis Delpérée.