La Flandre confirme qu'elle n'atteindra pas ses objectifs climatiques d'ici 2020

La ministre flamande de l'Environnement et de l'Energie, Zuhal Demir (N-VA), a confirmé que la Flandre n'atteindrait pas ses objectifs de réduction des émissions de CO2 pour l'année prochaine. Et repousse ses objectifs pour 2030.

Se concentrer sur l'échéance de 2030

Cela paraissait de plus en plus évident que la Flandre, et la Belgique dans son entièreté ne parviendraient pas à honorer leurs engagements européens. Aujourd'hui, la ministre flamande de l'Energie l'a concédé pour la première fois. "Nous n'atteindrons malheureusement pas notre objectif en matière d'énergies renouvelables d'ici 2020", a-t-elle déclaré ce samedi à la VRT, en marge d'une visite à un projet de rénovation écoresponsable à Louvain.