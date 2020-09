La Flandre débloque 4,3 milliards d’euros pour la relance

C’est donc au député ayant la plus longue expérience parlementaire, en l’occurrence Filip Dewinter (VB) , qu’il revenait de diriger les travaux de l’assemblée. Ce qui n’a pas eu l’air de plaire aux députés sp.a et Groen, qui ont conseillé à Dewinter de se mettre en quarantaine également après avoir participé dimanche au Heysel à la manifestation en voiture du Vlaams Belang.

Sept chantiers

Une fois passés ces escarmouches , Jan Jambon a prononcé un discours consacré à la relance d'une économie malmenée par la crise sanitaire . Le plan de relance flamand, c’est 4,3 milliards d’euros, essentiellement consacrés à l’investissement . Pour financer cet effort, Jan Jambon a indiqué que son gouvernement allait devoir «puiser dans les réserves». En 2021, le déficit sera de l’ordre de 2,35 milliards d’euros. «Mais nous allons renouer avec l’équilibre budgétaire le plus rapidement possible», a-t-il promis.

Les objectifs du plan de relance sont ambitieux : atteindre un taux d’emploi de 80% de la population active et intégrer le top-5 européen des régions les plus innovantes. Pour ce faire, sept chantiers ont été identifiés .

Premièrement , il s'agit de refinancer le secteur des soins aux personnes à hauteur de 525 millions d’euros par an, essentiellement pour revaloriser les professionnels de la santé.

Deuxièmement , il faudra augmenter l’efficacité des pouvoirs publics , notamment par la simplification administrative et l’accélération des procédures.

Quatrièmement , il est question de réussir la transition vers une économie durable en s’appuyant sur l’innovation . Une attention particulière ira au soutien à la rénovation des bâtiments et à la lutte contre la sécheresse, suite aux dégâts provoqués par la canicule estivale. Près de 500 millions seront investis à cet effet. 150 millions iront à des pistes cyclables supplémentaires.

Sixièmement , il faudra continuer à gérer la crise du Covid-19 . Cela se fera en concertation avec le fédéral: "Je vais prendre contact avec le nouveau Premier ministre pour voir comment collaborer au mieux", a assuré Jan Jambon. Un guichet spécial sera créé pour venir en aide au secteur culturel et un fonds de 500 millions sera mis sur pied pour aider les entreprises innovantes.

Septièmement enfin, une attention particulière ira aux écoles. Un effort de 250 millions d’euros par an sera réalisé pour améliorer la qualité de l’enseignement . Les dernières enquêtes PISA (OCDE) ont fait état d’une perte de vitesse de l’enseignement flamand.

Devoir de loyauté

Enfin, Jan Jambon s’est adressé directement à ses partenaires de coalition, l’Open Vld et le CD&V, en leur rappelant leur devoir de loyauté. "Je pars du principe que ceux qui se sont rangés il y a un an derrière cet accord de gouvernement tiendront parole et s’y conformeront. J’ai reçu l’accord des différentes parties concernées que tel serait le cas."