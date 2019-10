"La Flandre deviendra une île" (Kristof Calvo)

"Dommage pour la Flandre"

"On voit souvent une référence aux pays nordiques, c'est un problème. Niveau climat, la Flandre deviendra une île! Aux Pays-Bas, il y a un accord beaucoup plus ambitieux, en Wallonie et à Bruxelles aussi." Kristof Calvo regrette ce manque d'ambition et tente de l'analyser. Selon lui, on en reste au niveau des symboles. "La N-VA et le Belang considèrent de plus en plus le climat comme un combat culturel, identitaire. C'est plus un symbole, un combat contre les verts, les progressistes. Dommage pour la Flandre..."