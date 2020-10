La Flandre met la culture et le sport à l'arrêt

Le gouvernement flamand impose de nouvelles restrictions qui entreront en vigueur ce vendredi à 18 heures. La culture et le sport se retrouvent à l'arrêt, mais le couvre-feu n'est pas étendu.

Après les entités fédérées francophones, la Flandre impose à son tour des restrictions supplémentaires pour endiguer la propagation de l’épidémie et soulager les hôpitaux.

«Nous demandons avec insistance à chacun de limiter au maximum les contacts physiques» , a lancé le ministre-président Jan Jambon (N-VA), faisant appel à la fameuse «mentalité des Flandriens qui n’abandonnent jamais en cours d’épreuve». Vis-à-vis de ceux qui ne se plient pas aux prescriptions, il prévenu que «le temps de la nonchalance et de crâner est passé, chacun doit se montrer responsable, faute de quoi on file tout droit vers un lockdown avec tous les désagréments que cela implique».

"Le temps de la nonchalance et de crâner est passé."

Couvre-feu

Le couvre-feu reste inchangé de minuit à 5 heures du matin . En Wallonie et à Bruxelles, celui-ci a été étendu de 22 heures à 6 heures. «Nous voulions permettre aux gens de pouvoir prendre l’air le soir», a justifié Jan Jambon.

Culture

Tout le secteur (cinéma, théâtre, musées, etc.) est mis à l’arrêt, à l’exception des bibliothèques . «Les entreprises impactées pourront compter sur des mesures de soutien», a assuré la ministre de l’Economie Hilde Crevits (CD&V).

Sport

Tous les sports en salle, comme le fitness par exemple, sont mis à l’arrêt. Le sport en extérieur (vélo, tennis, etc.) reste autorisé mais sans être plus que 4 personnes. Ces règles sont valables pour les plus de 12 ans. Aucune restriction n’est imposée pour le sport chez les moins de 12 ans. Les événements sportifs professionnels pourront continuer à avoir lieu mais sans spectateurs. Les amateurs de foot seront soulagés.