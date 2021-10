La Flandre ne permet pas à ses communes d'élargir l'usage du Covid Safe Ticket

En Flandre, les villes et communes ne pourront pas imposer le Covid Safe Ticket. Il reste néanmoins d'application pour accéder aux discothèques et aux grands événements.

Le gouvernement flamand a décidé, ce vendredi, de ne pas ouvrir aux villes et communes du nord du pays la possibilité d'utiliser plus largement le Covid Safe Ticket, déjà prévu pour les discothèques et les grands événements.

La décision sur une éventuelle obligation du Covid Safe Ticket dans les institutions de soins devrait tomber plus tard dans la journée ou en cours de week-end.

On attendait pourtant de la Flandre qu'elle décide d'une sorte de "barrière de vaccination", les communes ayant un taux de vaccination plus bas étant alors habilitées à introduire un Covid Safe Ticket pour d'autres secteurs ou événements sur leur territoire.

Mais le gouvernement flamand n'a finalement pas suivi cette voie et a décidé de ne pas ouvrir cette possibilité aux bourgmestres.

Lire aussi Recours élargi au CST: le Parlement bruxellois a fait la moitié du chemin

Seules quatre communes sous la barre des 80%

Au cabinet du ministre flamand de l'Administration intérieure, Bart Somers (Open Vld), on affirme qu'il n'y a de toute manière "que quatre communes sous la barrière des 80%" de taux de vaccination complète (si l'on ne tient compte que de la population de 18 ans et plus, NDLR). Donc, "pas besoin d'une société de pass", ajoute le ministre sur Twitter.

Selon les chiffres compilés par Sciensano, ce sont les communes situées en bordure de Bruxelles qui affichent les taux de vaccination complète les plus bas de Flandre chez les 18 ans et plus: 76% à Drogenbos, 78% à Machelen, 77% à Wemmel et 79% à Vilvorde.