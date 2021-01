La Flandre prolonge les délais fiscaux

La Flandre accorde un délai supplémentaire aux particuliers et aux entreprises pour payer leurs droits de donation, de succession et le précompte immobilier.

Le gouvernement flamand a décidé de prolonger de trois mois le délai supplémentaire offert aux particuliers et entreprises pour le paiement d'une série d’impôts, dont le précompte immobilier, selon les informations du quotidien De Tijd.

Le délai offert aux particuliers et aux entreprises pour payer une série d'impôt est prolongé jusqu'au 30 avril prochain.

"Au début de la seconde vague de la pandémie, nous avions pris une série de mesures fiscales pour donner aux entreprises et citoyens davantage de flexibilité et d'oxygène", explique le ministre flamand des Finances et du Budget Matthias Diependaele (N-VA). "Nous avons maintenant décidé, avec Vlabel (administration fiscale flamande), de prolonger tous ces délais du 31 janvier jusqu'au 30 avril."