La N-VA exclut son élu rebelle à Ninove

"Après un long débat, la section locale a voté sur la participation à la coalition ou à l'opposition. La majorité a choisi l'opposition. Le fait que j'ai oeuvré seul et n'ai pas choisi le parti a pesé pour beaucoup de membres du parti. C'est le risque que j'ai pris, j'ai choisi la ville en âme et conscience", a commenté Arents. En s'engageant en tant qu'échevin, M. Arents est allé à rebours de la décision de la section locale N-VA et devient donc un élu indépendant. "Je ne pars pas fâché (...) c'est dommage mais je respecte le souhait de la section locale de Ninove et je ne ferai plus partie de la N-VA."