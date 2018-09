La N-VA mise a mal par le scandale Schild & Vrienden

Des photos circulent sur les réseaux sociaux montrant le secrétaire d'Etat à la Migration avec des jeunes de Schild & Vrienden. Bart De Wever denonce une volonté d'associer la N-VA à cette association et annonce un nettoyage interne.

Ils étaient entre 600 et 650 jeudi soir à manifester à Gand contre contre l'association Schild & Vrienden . Ils répondaient ainsi à l'appel du Comac, le mouvement étudiant du PTB. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 25 septembre.

Le président du CD&V, Wouter Beke, a publié sur le site de son parti un billet intitulé "On récolte ce que l'on sème". "Nous pouvons envoyer des jeunes à l'université, nous pouvons les éveiller la citoyenneté, et les parents peuvent faire de leur mieux pour apprendre le respect à leurs enfants. Mais que peut-on faire si les figures de proue de notre société, les politiciens populaires ne prennent plus cette peine? S'ils nourrissent eux-mêmes les conflits, blessent les gens ou les dressent les uns contre les autres? S'ils cherchent un coupable à un problème plutôt qu'une solution?", écrit-il.