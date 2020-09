La N-VA ne va pas couper les ponts avec le CD&V et Open Vld

Quel sera l’impact en Flandre d’une coalition fédérale Vivaldi qui laisse sur la touche les deux plus grands partis flamands que sont la N-VA et le Vlaams Belang ? Ce sont en effet les partis classés troisième (CD&V), quatrième (Open Vld), cinquième (sp.a) et sixième (Groen) qui vont monter au Fédéral. Et encore, à eux quatre, ils ne représentent que 42 sièges contre 45 sièges côté francophone (PS, MR et Ecolo).

Ne pas couper les ponts

Plus fondamentalement, il faudra voir quel sera l’impact sur la cohésion au sein du gouvernement flamand, dirigé par la N-VA avec l’appui du CD&V et de l’Open Vld. «Il n’est pas dans l’intérêt de la N-VA de couper les ponts avec ses partenaires et de transformer le gouvernement flamand en un champ de bataille», estime Carl Devos. «Il n’est pas non plus dans l’intérêt de la N-VA de saboter l’action du CD&V et Open Vld au Fédéral. Le ministre-président Jan Jambon n’est pas en position de force et le parti a tout intérêt à conserver une image de parti responsable et bon gestionnaire.»