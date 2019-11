La Ville de Bilzen condamne fermement l'incendie d'un futur centre d'accueil de Fedasil

Une limite franchie

"Le collège souhaite se distancier explicitement des commentaires négatifs et hostiles circulant sur les médias sociaux", a réagi le bourgmestre Johan Sauwens. "Bilzen est une ville accueillante et ses habitants sont des gens chaleureux et responsables. Il n'y a pas de place à Bilzen pour l'intolérance ni la criminalité, d'où qu'elles viennent."