La grogne populaire contre le prix des carburants s'invite en Belgique

Le mouvement français des "gilets jaunes" qui proteste contre la hausse des prix des carburants fait tâche d'huile en Belgique. Plusieurs dépôts de carburants sont déjà bloqués et d'autres actions devraient suivre.

Ce vendredi matin, ils sont une centaine à bloquer l'entrée du centre Total de Feluy dans le Hainaut. Certains transporteurs annoncent d'ores et déjà avoir reçu l'ordre de ne plus se rendre à Feluy pour le moment.

Même situation au dépôt Total de Wandre en région liégeoise. À deux kilomètres de là, le site du groupe "Gilops", une société de stockage et de fourniture de mazout, est aussi bloqué.

D'autres blocages pourraient suivre . On parle:

les dépôts de Lukoil et Octa sont visés

La situation française n'est pas transposable

Lire plus

L'organisation flamande de mobilité affirme ainsi que sur un an le prix du diesel a augmenté de plus de 23% en France contre 15% en Belgique. Pour l'essence, les évolutions sont respectivement de +16% et -1%.