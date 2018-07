La sécheresse provoque une interdiction d'arrosage générale en Flandre

La Flandre décrète l'alerte orange et une interdiction d'arrosage générale suite à la forte sécheresse qui touche notre pays depuis plusieurs mois.

La Flandre a décrété l'alerte orange en raison des fortes chaleurs qui sévissent depuis plusieurs mois et devraient se poursuivre jusqu'à vendredi. Les gouverneurs des provinces du nord du pays sont appelés à prendre des mesures pour limiter la consommation d'eau, parmi lesquelles figure une interdiction générale d'arrosage.

Un blocage de masses d'air

Cette sécheresse persistante est la conséquence d'un phénomène de blocage des zones de haute et basse pression qui restent durablement plus ou moins à la même place, provoquant par conséquent peu de changements de la météo, souligne le météorologiste David Dehenauw, de l'Institut royal météorologique (IRM).

"Certaines régions pourraient ainsi se retrouver longuement dans une zone de haute et basse pression en raison d'un affaiblissement du courant-jet venant des Etats-Unis".

Dans l'est de l'Europe, la situation est inversée. Cette région fait en effet face à des pluies et des orages persistants. Selon le météorologue, ces phénomènes, pas exceptionnels en soi, pourraient toutefois se multiplier sous l'effet du réchauffement climatique. "Certaines régions pourraient ainsi se retrouver longuement dans une zone de haute et basse pression en raison d'un affaiblissement du courant-jet venant des Etats-Unis".