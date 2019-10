Le CD&V a-t-il une chance de se trouver un vrai leader?

Le CD&V est en manque d'un grand leader. Qui parmi les sept candidats à la présidence semble capable de relever l'ancien plus grand parti de Flandre?

Il y a sept candidats qui postulent à la succession de Wouter Beke, à la présidence du CD&V. De nombreux partis sont pour l'instant en pleine période de changement de président. Mais au CD&V, cette élection a quelque chose de spécial. Elle est vraiment capitale pour l'avenir de l'ex-plus grand parti de Flandre qui n'est aujourd'hui plus que la troisième force politique en Flandre, derrière la N-VA et le Vlaams Belang, et a obtenu, en mai dernier, son plus mauvais score électoral. Le rôle du prochain président sera donc particulièrement compliqué.

Or, il se fait que parmi les candidats, aucun n'apparaît favori. Et aucun non plus n'apparaît avoir l'envergure suffisante pour relever les chrétiens-démocrates du fossé dans lequel ils se sont perdus. Selon Nicolas Bouteca, politologue à l'UGent, ces candidats auraient plutôt des profils de "bons secrétaires", tout à fait capables de bien manager le parti, "mais le CD&V a besoin d'un vrai leader, capable d'apporter des idées et une nouvelle image".

Qui sont ces candidats?

• Vincent Van Peteghem (38 ans) est député flamand et bourgmestre de De Pinte. Il faisait partie des "douze apôtres" du CD&V, le groupe de travail interne chargé d'analyser la défaite électorale. Il est surtout le candidat de "l'establishment" du parti. Mais cela n'en fait pas un vrai favori. D'abord, comme l'explique le politologue de l'université de Gand, parce qu'il n'est pas très connu par la base. Et aussi parce qu'"il n'a vraiment de talent pour la communication, il n'est donc pas très populaire".

• Katrien Partyka, 46 ans, est bourgmestre de Tirlemont et députée au parlement flamand. Pas très connue non plus, elle bénéficie néanmoins d'un gros atout... Elle est la seule femme à se présenter. "Il ne faut pas négliger cela, note Nicolas Bouteca. De nombreuses femmes peuvent choisir de voter pour elle."

• Sammy Mahdi, 30 ans, est président des jeunes CD&V. C'est assurément le candidat qui sort le plus du lot. Il est actif sur les réseaux sociaux et passe bien dans les médias. Il est jeune, alors que le CD&V est un parti "de vieux"; ses leaders sont les plus âgés du paysage politique. Mais évidemment, cet atout s'accompagne d'un certain manque d'expérience. Et Mahdi ne siège dans aucun parlement.

• Raf Terwingen, 47 ans, est bourgmestre de Maasmechelen et ancien de la Chambre.

• Joachim Coens, 53 ans, bourgmestre de Damme est connu pour être le CEO du port de Zeebruges.

• Christophe Vermeulen, 37 ans et Gantois d'adoption, est encore moins connu que les précédents. Il a été assistant parlementaire de plusieurs personnalités CD&V, et un temps président des Jeunes du parti.

• Walter De Donder, 59 ans, est bourgmestre d'Affligem mais surtout connu pour avoir joué le lutin Plop à la télévision, dans la série "Samson & Gert"...

Retrouver une ligne

Aucun doute, ces élections "sont très ouvertes", commente le politologue de l'UGent. Et le prochain président devra remédier à de nombreux problèmes, dont premièrement celui de la ligne du parti. "Le CD&V n'a plus vraiment de thème propre qu'il puisse porter et qui le distingue des autres. Que représente vraiment ce parti?", s'interroge Nicolas Bouteca.

Et dans les premières missions de ce président, il y a aura bien sûr celle dédiée à l'élaboration d'une coalition fédérale...