Le CD&V s'accroche toujours à la N-VA

"S'il y a une chose claire, c'est que la ligne du CD&V est la même depuis huit mois: il faut un soutien le plus grand possible au nord et au sud du pays, et le plus facile sera de rassembler les deux plus grandes formations (PS et N-VA). Je suis content que les informateurs, à propos desquels on se montre parfois dénigrant, sont parvenus à faire une note avec des accents qui se sont déplacés et, apparemment, à mettre autour d'une table le PS et la N-VA", a-t-il déclaré sur les ondes de la VRT.