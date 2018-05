Le Conseil d'Etat casse le gouvernement flamand sur l'usage des langues en périphérie bruxelloise

Nouvel épisode du bras de fer que se livrent francophones de la périphérie bruxelloise et tutelle régionale sur l'usage des langues par les administrations des communes à facilités. Le Conseil d'Etat, dans un avis publié aujourd'hui, vient d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision prise en 2017 par Liesbeth Homans (N-VA) , ministre flamande des Affaires intérieures. Bref flash back: en 2016, se fondant sur un avis précédent du Conseil d'Etat, les communes de Wezembeek-Oppem, Drogenbos et Rhode-Saint-Genèse organisent les relations linguistiques entre les habitants et leur administration.

Pour la Flandre, un francophone doit réitérer sa demande pour chaque document officiel s'il souhaite qu'il lui soit communiqué en français. En juin 2017, la ministre Homans a donc annulé les décisions prises par les collèges des bourgmestres et échevins des trois communes précitées pour mettre en oeuvre cette période de quatre ans. Drogenbos, Wezembeek et Rhode-Saint-Genèses sont allées en recours au Conseil d'Etat contre cette annulation et ont donc obtenu gain de cause.