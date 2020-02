Le carnaval d'Alost va-t-il brider ses chars?

"Pas d'infraction à la loi"

Antisémite, le carnaval d'Alost? "La présence de stéréotypes antisémites était indéniable. Mais nous n'avons pas relevé d'infraction à la loi parce qu'il n'y avait pas d'intention de racisme ou d'incitation à la haine", note Patrick Charlier, codirecteur d'Unia (ex-centre pour l'égalité des chances) et auteur d'un rapport sur les faits de 2019. Notamment parce qu'on se trouvait dans un contexte de carnaval. Vu l'émoi suscité ces derniers mois, l'intention pourrait-elle être interprétée autrement? "Si l’an dernier, le carnaval d’Alost avait l’excuse de l’ignorance, il ne l’a plus", estimait Emmanuel Nashon en marge des commémorations à Auschwitz.

La question de la représentation des minorités dans les fêtes traditionnelles reste délicate. On se souvient par exemple que lors de la polémique autour du Père Fouettard, Bart De Wever qualifiait la tradition de "respectable", tandis qu'il estime que le char alostois était "indéfendable". Patrick Charlier relève d'ailleurs que dans le cortège alostois, où défilent des centaines de groupes, on retrouve beaucoup plus de caricatures de personnes noires ("blackfaces") que juives. Et que la tradition des "Voil Janet" peut heurter les personnes LGBTQ+.