Le drôle de succès indien du CD&V

On vous explique. Nos confrères du Knack ont découvert que le parti flamand comptait 35.752 personnes qui aiment sa page Facebook. Jusque là, rien de plus normal… Ce qui est bizarre, c’est que sur ces 35.752 personnes , à peine la moitié viennent de Belgique et près d’un tiers d’Inde . Ah bon.

Alors on se demande: le CD&V aurait-il payé – pratique assez commune sur les réseaux sociaux – des fermes à clics. "Non", rétorque Tom Schiettecat, directeur de la communication du parti flamand. Eh bien alors, comment tous ces étrangers ont-ils atterri sur la page Facebook du CD&V et même liké celle-ci? Grâce ou à cause (on ne sait pas trop) d’une stratégie com’ un peu foireuse.