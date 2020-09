Le gouvernement flamand survivra-t-il à une Vivaldi?

Si la coalition Vivaldi se forme au niveau fédéral, le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) demandera à ses partenaires au sein du gouvernement flamand, le CD&V et l'Open Vld, si leur soutien reste de mise à l'échelon régional, a-t-il déclaré samedi à la VRT. Il déplore qu'un gouvernement fédéral puisse se former sans majorité côté flamand, avec des partis différents au fédéral et au régional.