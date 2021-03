Le gouverneur de Flandre occidentale appelle à ne pas se rendre à la Côte

"En raison du beau temps, nous constatons actuellement un nombre trop important de voyageurs dans les gares pour embarquer dans les trains à destination de la Côte. En conséquence, la SNCB déconseille fortement de se rendre à la Côte ces mardi et mercredi, et recommande d'opter pour une destination moins fréquentée", a-t-elle précisé.

La forte affluence de ce mardi matin dans les gares bruxelloises a par ailleurs contraint la SNCB à mettre en application la procédure "Stop and Go" , a-t-elle confirmé sur Twitter. Cette procédure permet de maîtriser l'occupation dans les trains de la SNCB. Concrètement, si la SNCB constate qu'à une étape d'un trajet, l'afflux de voyageurs est trop important et risque de compromettre la sécurité, elle devra refuser des voyageurs dans le train concerné. À la gare de Gand-Saint-Pierre, de longues files se sont aussi formées avec un temps d'attente relativement long. De l'eau a même été distribuée à la centaine de voyageurs contraints de patienter pour embarquer dans un train à destination de la Côte.

Situation gérable

Seules les Kleinstrand et Groeistrand d'Ostende étaient affichées comme étant "denses" (troisième catégorie). Mais la situation semble gérable, d'après le bourgmestre Bart Tommelein: "Il y a beaucoup de gens répartis sur la plage, ce qui la rend plus calme. Le trafic automobile vers Ostende n'est pas un problème non plus. À midi, nous constations un taux d'occupation de seulement 55% sur nos parkings". À Blankenberge, les gardiens de la paix et la police surveillent la circulation. "Pour l'instant, il n'y a pas trop d'activité en ville", selon la bourgmestre Daphné Dumery. Les deux communes seront assistées par des agents supplémentaires de la police fédérale, ce soir, afin de procéder à une évacuation correcte des lieux. Les trois trains de réserve serviront aussi pour le retour des voyageurs.