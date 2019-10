Le "ministère de la Justice" flamand fait tousser au sud

Zuhal Demir (N-VA) est donc devenue ministre flamande de l’Environnement, de l’Énergie, du Tourisme et… de la Justice. Un vaste portefeuille qui fait, pour la première fois, mention d’une thématique historiquement fédérale. La Justice en passe d’être régionalisée? C’est bien plus complexe que cela… et déjà en partie le cas.

"Choix idéologique"

Ce dernier a rappelé que les entités fédérées détiennent déjà des compétences judiciaires et pénitentiaires. "Le fait que la Flandre soit désormais dotée nominativement d’un ministre de la Justice signifie la poursuite de ces concertations et de cette collaboration. La politique relative à la Justice a tout à gagner d’une collaboration la plus poussée possible à tous les niveaux" , a-t-il précisé en commission avant d’annoncer, sous peu, la tenue d’une conférence interministérielle avec les nouveaux ministres régionaux.

La décentralisation d’une parcelle des pouvoirs judiciaires est déjà effective. Vaisseaux amiraux de la sixième réforme de l’État, les treize maisons de Justice de Bruxelles et de Wallonie sont gérées, depuis 2015, par la Communauté française via son administration générale. Celle-ci gère ainsi l’exécution des peines et mesures ainsi que l’accueil des victimes. En 2018, son budget s’élevait à 21,72 millions d’euros et elle employait 730 agents. Du côté flamand, on dénombre 14 maisons de justice. La 28e se trouve à Eupen, en secteur germanophone.