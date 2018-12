Le nationaliste rebelle de Ninove fâche la N-VA

A Ninove, ce fut très difficile d'obtenir un accord de coalition. Mais hier soir, fumée blanche: l'Open Vld et Samen pouvaient bénéficier de l'appui de la tête de liste N-VA Joost Arents pour former une majorité. Or, les nationalistes flamands comptaient siéger dans l'opposition... La direction du parti est furieuse.

Mercredi, on apprenait qu'une coalition avait enfin été dégagée dans la commune flamande de Ninove. Une coalition formée par l'Open Vld et Samen, avec l'appui de la tête de liste N-VA Joost Arents.

→ Forza Ninove, emmené par Guy D'haeseleer siégeant au Parlement flamand dans les rangs du Vlaams Belang, disposait de 15 sièges. La formation d'extrême droite manquait donc de deux sièges pour atteindre la majorité absolue. L'Open Vld et la liste Samen (CD & V, Groen et sp.a) avaient directement refusé de discuter avec Forza Ninove. Dès lors, la seule option pour D'haeseleer était de monter une coalition avec la N-VA, ce qui aurait signifié une rupture du cordon sanitaire. La N-VA avait décliné l'offre.

→ L'Open Vld avait obtenu 9 sièges lors des élections communales et Samen 7. La bourgmestre actuelle, Tania De Jonge (Open Vld) avait annoncé il y a deux semaines être en mesure de composer une coalition avec la N-VA et Samen, mais l'appui seul du N-VA Joost Arents permettait de monter une coalition ayant une majorité.