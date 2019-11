Le parquet ouvre une information judiciaire après un salut nazi au Fort de Breendonk

Un membre de la section flamande du groupe d'extrême droite Right Wing Resistance s'est fait photographier faisant le salut nazi au cours d'une visite en août au Fort de Breendonk, dans la province d'Anvers. La division de Malines du parquet d'Anvers a ouvert une information judiciaire ce samedi.

Selon la VRT et le quotidien De Morgen, un membre de la section flamande du groupe d'extrême droite Right Wing Resistance s'est fait photographier faisant le salut nazi au cours d'une visite en août dans l'ancien camp de concentration.

Sur la photo, postée en ligne le 26 août, on peut apercevoir un individu effectuant le salut hitlérien dans le 'casino', une salle du camp qui servait de réfectoire aux nazis.

"C'est une gifle au visage des victimes et de leurs proches. La moitié des personnes déportées ici n'ont pas survécu à la guerre", a réagi le conservateur du Fort, Dimitri Roden, cité par l'agence de presse Belga.

Le Vlaams Belang prend ses distances

Le président du Vlaams Belang Tom Van Grieken et le député Dries Van Langenhove ont pris leurs distances du groupe d'extrême droite Right Wing Resistance et de l'homme aperçu sur une photo en train de faire le salut hitlérien lors d'une visite au Fort de Breendonk. "Le même petit groupe d'idiots dont le Vlaams Belang s'est distancié à plusieurs reprises par le passé", a commenté Tom Van Grieken sur Twitter. Il renvoie à un article indiquant que le parti prenait ses distances à l'égard d'un mouvement d'extrême droite qui avait manifesté en septembre à Bruxelles.